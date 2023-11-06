Нічний обстріл Одеси: кількість поранених зросла до 8 [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян по Одесі зросла до 8 людей.
Про це повідомляє в Telegram глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними Кіпера, троє постраждалих з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено.
Наразі вони у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний.
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