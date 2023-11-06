СБУ затримала російського агента, який готував повітряні удари по об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій області.

"Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

"Одержані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями", - зазначили в СБУ.

За інформацією агента окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

"У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку", - розповіли у відомстві.

Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію РФ. Втім, співробітники СБУ завадили планам та затримали зрадника.

За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів.

Наразі агент знаходиться під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.