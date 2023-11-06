Дієтологи зауважують, що вода з лимоном може мати користь для здоров'я, проте варто пильнувати за частотою вживання. Вони попереджають, що велика кислотність лимона може негативно позначитися на зубній емалі, призводячи до збільшеної чутливості зубів.

Ейпріл Вайлз, дієтолог, наголосила Fox News Digital, що випивання склянки води з лимоном один або два рази на день - це прийнятно. Проте для осіб з проблемами шлунково-кишкового тракту, такими як кислотний рефлюкс, це може загострити симптоми, зауважила вона.

Емілі Тілс, інша дієтолог, відзначила, що лимон є чудовим джерелом вітаміну C, який підвищує імунітет, особливо під час застуди та грипу. Вона підкреслила, що лимон також додає воді мікромінерали, корисні для організму.

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