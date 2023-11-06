Під час російського удару на особовий склад 128-ї бригади в Запорізькій області загинуло 19 військових.

Керівництво підрозділу закликає утриматися від поширення непідтвердженої інформації та фейків до завершення розслідування цієї трагедії.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook бригади.

Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обстпавин трагедії, - йдеться в повідомленні, де зазначається, що загинули кращі бійці підрозділу.

Перед завершенням перевірки бригада наполягає утримуватися від поширення непідтвердженої, частково фальшивої інформації. Крім того, вони обіцяють "відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам та близьким загиблих внаслідок атаки російських окупантів на військових 128-ї гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області.