В 128-й бригаді зробили першу заяву після трагедії [ Редагувати ]
Під час російського удару на особовий склад 128-ї бригади в Запорізькій області загинуло 19 військових.
Керівництво підрозділу закликає утриматися від поширення непідтвердженої інформації та фейків до завершення розслідування цієї трагедії.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook бригади.
Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обстпавин трагедії, - йдеться в повідомленні, де зазначається, що загинули кращі бійці підрозділу.
Перед завершенням перевірки бригада наполягає утримуватися від поширення непідтвердженої, частково фальшивої інформації. Крім того, вони обіцяють "відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам та близьким загиблих внаслідок атаки російських окупантів на військових 128-ї гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області.
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