За підсумками 2023 року обсяги виробництва зброї підприємствами "Укроборонпрому" мають збільшитися на 62% у порівнянні з попереднім роком.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін повідомив в інтерв’ю "Економічній правді", що оборонні підприємства успішно виконують замовлення, які надходять від Міністерства оборони.

Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів. Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком, - запевняє Сметанін.

Основною стратегічною метою для "Укроборонпрому", за його словами, є розвиток виробництва боєприпасів. Крім того, серед ключових напрямків діяльності є створення безпілотників, бронетехніки, протитанкових ракетних комплексів та засобів ППО.

Нагадаємо, втрати росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.