Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти, які стосуються його указів про продовження терміну воєнного стану та оголошення загальної мобілізації в Україні на додаткові 90 днів.

Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами №10211 і №10212.

Зеленський пропонує парламенту затвердити його укази, що стосуються продовження терміну воєнного стану та оголошення загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року на ще 90 днів.

Воєнний стан і мобілізація

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України, що було підтримано голосуванням у Верховній Раді. Того самого дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив, що через агресію росії та введення воєнного стану на території України буде обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Україна перебуває в стані мобілізації. 2 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, починаючи з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за введення воєнного стану з початку конфлікту. Від Ради раніше було схвалено схожі рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У 2023 році парламент також схвалив продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, 20 травня і 27 липня. Наразі воєнний стан діє в Україні до 15 листопада.

Нагадаємо, втрати росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.