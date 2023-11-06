Софія Ротару, народна артистка України, відреагувала на трагедію, що трапилася поблизу села Зарічне в Запорізькій області, коли російські силовики атакували 128-му бригаду Збройних Сил України під час нагородження.

У своєму Instagram-сторіз, опублікувавши шеврон 128-ї бригади на тлі синьо-жовтої стрічки, співачка виразила свою підтримку та вшанування пам'яті загиблих героїв. Також вона додала зображення свічки, виразивши таким чином свої співчуття.

Слід відзначити, що Софія Ротару часто реагує на жахливі події, спричинені російськими військами в Україні, але зазвичай обмежується короткими виразами співчуття.

Нагадаємо, під час російського удару на особовий склад 128-ї бригади в Запорізькій області загинуло 19 військових.

Керівництво підрозділу закликає утриматися від поширення непідтвердженої інформації та фейків до завершення розслідування цієї трагедії.