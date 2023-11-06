Командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України полковник Дмитро Лисюк видав наказ щодо шикування артилеристів для нагородження у День ракетних військ і артилерії біля фронтової лінії в Запорізькій області. Однак сам він не з'явився на цей захід, який мав трагічні наслідки.

Такою інформацією журналіст Володимир Бойко поділився на своїй сторінці у Facebook.

...командир перемоги на шикування взагалі не прибув. Його чекали пів години, яких вистачило для того, щоби ворожа розвідка виявила скупчення особового складу, - йдеться у повідомленні.

Бойко звернув увагу на те, що людей дивує, чим Лисюк думав, коли розпорядився вишикувати воїнів для нагородження біля лінії фронту.

Відповідаю: в армії немає команди "думати". А тому треба питати про інше - хто присвоїв Лисюку звання полковника та поставив командувати бригадою попри те, що в нього за плечима судимість за контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області? - заявив журналіст, посилаючись на відомості з кримінального провадження.

За його інформацією, Лисюк у 2019 році отримав штраф у розмірі 119 тисяч гривень за незаконне переміщення та торгівлю контрабандними сигаретами з "лнр". Журналіст підкреслив, що тоді Лисюк був підполковником та керував 8-м окремим батальйоном 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Крім того, за даними правоохоронних органів, йому приписували злочинну діяльність в кінці 2018 - на початку 2019 року та співучасть у цьому.

Затриманим спільникам була оголошена підозра за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, під час російського удару на особовий склад 128-ї бригади в Запорізькій області загинуло 19 військових.

Керівництво підрозділу закликає утриматися від поширення непідтвердженої інформації та фейків до завершення розслідування цієї трагедії.