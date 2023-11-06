Українська мовознавиця, доктор філологічних наук та колишня народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон висунула обвинувачення в адресу військових, зокрема бійців "Азову", через спілкування російською мовою.

Вона висловила сумнів до того, що "азовці", які не спілкуються українською мовою, можуть називатися українцями. Її заяви викликали хвилю обурення в громадськості.

Про це Ірина Фаріон заявила в інтервʼю з журналісткою Яніною Соколовою.

Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - ред.) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді, - заявила мовознавиця.

Журналістка Соколова у відповідь сказала, що попри російську, "азовців" не можна назвати "кацапами", на що Фаріон відповіла:

Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою - то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти - покажіть свій патріотизм.

У Мережі почали ширитись дописи на захист українських воїнів та хейт в бік мовознавиці Фаріон. Вона ж не забарилася з відповіддю на скандал щодо мовного питання.

Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ - українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. Суки і далі служать путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити, - написала Фаріон у своєму Telegram.

Нагадаємо, 12-а бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" розпочала рекрутинг на Work.ua, найвідвідуванішому сайті з пошуку роботи в Україні.