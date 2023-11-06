Слідчі та військові контррозвідники зібрали докази щодо злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду у період з 2021 по 2023 рік.

Його підозрюють у витратах державних коштів на суму майже 1 мільярда гривень. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними справи, у 2022 році посадовець спільно з підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми від приватної компанії на суму майже 1 мільярда гривень. Це стосується скандалу, пов'язаного з зимовими вітровологозахисними куртками та штанами для Збройних сил України, які не відповідали технічним вимогам.

Ці предмети не були піддані лабораторним випробуванням відповідно до встановлених правил, а лише були оцінені за їх зовнішнім виглядом.

Військові Збройних сил України не могли використовувати цю форму, оскільки вона не була придатною для експлуатації в холодний період року в умовах активних військових операцій.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).



За тими ж статтями повідомлено про підозру колишньому виконуючому обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони, спільнику Шаповалова. Зараз обидва утримуються під вартою та можуть очікувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років разом із конфіскацією майна.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.