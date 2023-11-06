СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн [ Редагувати ]
Слідчі та військові контррозвідники зібрали докази щодо злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду у період з 2021 по 2023 рік.
Його підозрюють у витратах державних коштів на суму майже 1 мільярда гривень. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
За даними справи, у 2022 році посадовець спільно з підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми від приватної компанії на суму майже 1 мільярда гривень. Це стосується скандалу, пов'язаного з зимовими вітровологозахисними куртками та штанами для Збройних сил України, які не відповідали технічним вимогам.
Ці предмети не були піддані лабораторним випробуванням відповідно до встановлених правил, а лише були оцінені за їх зовнішнім виглядом.
Військові Збройних сил України не могли використовувати цю форму, оскільки вона не була придатною для експлуатації в холодний період року в умовах активних військових операцій.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
За тими ж статтями повідомлено про підозру колишньому виконуючому обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони, спільнику Шаповалова. Зараз обидва утримуються під вартою та можуть очікувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років разом із конфіскацією майна.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.
по темі
Міністерство оборони України замовило 7 тисяч обкладинок за 20 млн 376 тисяч 954 гривні
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що це - "Державний оператор тилу" - та пояснив подробиці його функціонування у ефірі телемарафону "Єдині новини"
Командир 128-ї гірсько-штурмової бригади видав наказ щодо шикування артилеристів для нагородження
Під час російського удару на особовий склад 128-ї бригади в Запорізькій області загинуло 19 військових
Уряд Ірландії планує внести зміни у програму прихистку з метою регулювання потоку українських біженців