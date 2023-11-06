Сьогодні, 6 листопада, в Україні набув чинності закон, який забороняє використання та продаж салютів, феєрверків та петард.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook із посиланням на відповідний закон №7438.

Цей законопроект був запропонований президентом Володимиром Зеленським під час воєнного стану в Україні. У квітні він отримав підтримку Ради та був підписаний главою держави у травні.

Тоді було впроваджено заборону використання та реалізації більшості феєрверків, зокрема салютів та петард (за винятком феєрверків класу F1, які характеризуються низьким рівнем небезпеки та низьким рівнем шуму, що не перевищує 60 децибел).

За півроку, починаючи з сьогоднішнього дня, набрали чинності правила, спрямовані на зменшення рівня шуму.

Що під забороною

З 6 листопада в Україні забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, які призначені для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Яке буде покарання

Під час воєнного стану в Україні, в разі порушення заборони на використання салютів, феєрверків та петард, застосовуються санкції як адміністративного, так і кримінального порядку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти, які стосуються його указів про продовження терміну воєнного стану та оголошення загальної мобілізації в Україні на додаткові 90 днів.