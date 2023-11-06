В НАН розповіли про особливості північного сяйва в Україні [ Редагувати ]
Північне сяйво "Аврора" в Україні проявило червоне забарвлення за рахунок атомарного кисню. Зазвичай це атмосферне явище має зелено-червоний колір, і українці бачили майже типову для нього палітру кольорів.
Про це повідомив керівник лабораторії Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Іван Крячко у коментарі для "РБК-Українa".
Він додав, що очікується частіше спостереження сяйва на небі у найближчий час, оскільки передбачається зростання сонячної активності.
Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж п'ять років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчого року таких сяйв буде більше, але скільки - точно сказати важко, - сказав він.
Нагадаємо, в неділю увечері у багатьох областях України спостерігалось незвичайне природне явище - червоне забарвлення неба, зокрема, північне сяйво бачили в Київській, Одеській, Львівській та Чернігівській областях. Пізніше стало відомо, що це було спричинено явищем сяйва "Аврори", яке люди помітили.
по темі
Жінка померла 26 років тому у віці 84 роки, але багато її пророцтв, здійснилися після її смерті
Стрімінговий відеосервіс NASA+ стане доступним для користувачів 8 листопада. На платформі можна буде побачити прямі трансляції космічних запусків та місій агенції, а також оригінальні шоу
Це прогноз для п'яти знаків зодіаку до кінця цього тижня
Астролог Влад Росс визначив чотирьох щасливчиків листопада залежно від їхнього знаку зодіаку
Макс Гордєєв, мольфар та експерт, прогнозує, коли українські війська зможуть звільнити певні окуповані території
Радіоастрономічна обсерваторія Брауде - з найбільшим у світі радіотелескопом ГУРТ та УТР-2 - пережила окупацію. В будівлі росіяни облаштували командний пункт, а обладнання та антени знищили. Чи є можливість відбудувати науковий центр?