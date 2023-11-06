Північне сяйво "Аврора" в Україні проявило червоне забарвлення за рахунок атомарного кисню. Зазвичай це атмосферне явище має зелено-червоний колір, і українці бачили майже типову для нього палітру кольорів.

Про це повідомив керівник лабораторії Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Іван Крячко у коментарі для "РБК-Українa".

Він додав, що очікується частіше спостереження сяйва на небі у найближчий час, оскільки передбачається зростання сонячної активності.

Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж п'ять років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчого року таких сяйв буде більше, але скільки - точно сказати важко, - сказав він.

Нагадаємо, в неділю увечері у багатьох областях України спостерігалось незвичайне природне явище - червоне забарвлення неба, зокрема, північне сяйво бачили в Київській, Одеській, Львівській та Чернігівській областях. Пізніше стало відомо, що це було спричинено явищем сяйва "Аврори", яке люди помітили.