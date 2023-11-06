Наразі відомо, що компанія Apple розробляє власний безпілотний автомобіль, але поки офіційно не висловлюється про цей проект. Спочатку його випуск планувався на 2024 рік, потім на 2026, але вже тепер дату випуску прогнозують ближче до 2030 року.

Про це розповів Марк Гурман, відомий журналіст Bloomberg, який зазначив, що в Купертіно надалі ведеться робота над цим проєктом, але Apple Car очікується ближче до завершення поточного десятиліття, без конкретної дати випуску.

Ця новина стала відповіддю на заяву Мін-Чі Куо, ще одного видатного аналітика, який висловив свої сумніви кілька місяців тому. Він припустив, що проект наразі не є перспективним, і висловив сумніви в тому, що Apple Car з'явиться в масовому виробництві протягом найближчих років.

У березні цього року також з'явилася інформація, що колектив, який працював над проєктом Apple Car, був розпущений, а запуск у 2026 році перебував під загрозою.

Apple Car та система доповненої реальності Vision Pro вважаються найбільш ймовірними кандидатами на майбутній революційний продукт від Apple, який може змінити вигляд ринку.

Нагадаємо, компанія Apple представила нове покоління фірмового сімейства чипів M3 та збудованого на їх базі комп'ютера-моноблоку iMac.