Коли будуть канікули 2023/2024: графік [ Редагувати ]
В Україні попри усі події продовжується навчання у шкільних закладах. Також заплановані й канікули для дітей. Графік канікул на навчальний рік 2023/2024 в Україні буде виглядати наступним чином.
Зимові канікули:
- Початок: 23 грудня 2023 року.
- Завершення: 7 січня 2024 року.
Весняні канікули:
- Тривалість: з 25 до 31 березня 2024 року.
Літні канікули:
- Початок: 1 червня 2024 року.
- Завершення: 1 вересня 2024 року.
Додаткові канікули:
- Для учнів перших класів передбачені додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.
Загальний навчальний рік розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Такий підхід дозволяє регіонам України самостійно визначати форму та тривалість навчання та канікул в залежності від безпекової ситуації.
Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи можуть тривати до 28 червня 2024 року. Графік канікул може варіюватися в різних регіонах України, тому важливо перевіряти дати канікул для вашого конкретного регіону.
Дивіться також місячний календар стрижок на листопад 2023.
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