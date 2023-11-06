В Україні попри усі події продовжується навчання у шкільних закладах. Також заплановані й канікули для дітей. Графік канікул на навчальний рік 2023/2024 в Україні буде виглядати наступним чином.

Зимові канікули:

Початок: 23 грудня 2023 року.

Завершення: 7 січня 2024 року.

Весняні канікули:

Тривалість: з 25 до 31 березня 2024 року.

Літні канікули:

Початок: 1 червня 2024 року.

Завершення: 1 вересня 2024 року.

Додаткові канікули:

Для учнів перших класів передбачені додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

Загальний навчальний рік розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Такий підхід дозволяє регіонам України самостійно визначати форму та тривалість навчання та канікул в залежності від безпекової ситуації.

Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи можуть тривати до 28 червня 2024 року. Графік канікул може варіюватися в різних регіонах України, тому важливо перевіряти дати канікул для вашого конкретного регіону.

Дивіться також місячний календар стрижок на листопад 2023.