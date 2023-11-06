Дубінського помістили під домашній арешт [ Редагувати ]
Суд вирішив застосувати запобіжний захід щодо депутата Олександра Дубінського у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє "Суспільне".
Це рішення суду було прийнято з частковим задоволенням прохання прокурора.
Крім арешту вдома, Дубінському доручено носити електронний браслет.
Зазначено, що він матиме змогу залишати місце проживання лише у випадках медичних консультацій та в обмеженому обсязі під час тривог стосовно національної безпеки.
Нагадаємо, що суд арештував активи "Київстар".
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