З початком війни більшість українців значний час приділяють моніторингу новин. Найпопулярніші джерела новин мають найвищий рівень довіри - близько 60% респондентів довіряють новинам у соціальних мережах, близько половини - новинам онлайн та новинам телебачення. Про це свідчить дослідження InMind.

Споживання новин у соціальних мережах за допомогою смартфона - основний тренд останніх років.

На відміну від початку війну, коли респонденти стежили за новинами 24/7, зараз спостерігається значне зниження частоти споживання новин. Респонденти поступово повертаються до повсякденних турбот, пов'язаних з особистим життям, до постійної роботи, яку вони втратили на початку війни, ситуація на фронті більш-менш стабілізувалась та з’явилась впевненість у тому, що "Україна переможе". У середньому, опитувані витрачають 2-3 години на добу для споживання новин.

Основний девайс, через який респонденти отримують інформацію – смартфон, головним джерелом новин є Telegram-канали. Окрім того, використовуються інші соціальні мережі, різні джерела в YouTube (телевізійні канали, які транслюються через YouTube, персональні канали лідерів думок/експертів), інтернет-сайти новин.

Більшість українців довіряє тим телеграм каналам, які пройшли перевірку часом - за півтора року українці зробили "чистку" своїх новинних каналів та залишили тільки ті, що транслюють більшою мірою правдиві та точні новини, серед них й "Труха". .

"Труха" надає якісні матеріали про хід війни оперативно та зрозуміло. Конфіденційна або важлива інформація, наприклад, про місця прильотів ракет, розміщається після перевірки та дозволу офіційних джерел. Як показує дослідження, українці надають перевагу інформації яка надається оперативно.

Саме тому, цей зазначений вище канал є найпопулярнішим вже два роки поспіль - у 2022 та 2023 роках.

При цьому, зрозумілим є те, що кожен третій респондент вважає за необхідне знати, кому належать медіа. Саме тому "Труха" перестав бути анонімним. Власник каналу - Максим Лавриненко, який веде публічну діяльність.

Попри те, що канал постійно критикують, його все одно читають.

У 2023 році Telegram продовжує залишатися основною соціальною мережею для спілкування та споживання новин, демонструючи значне зростання в обох сферах. У Facebook, навпаки, спостерігається зниження охоплення аудиторії та скорочення споживання новин. Viber демонструє збільшення охоплення аудиторії, але статистика споживання новин залишилася без змін. TikTok продемонстрував зростання споживання як щодо комунікації, так і щодо новин.

Також у досліджені зазначається, що Telegram обирають завдяки оперативності новин, зручності у користуванні, великому вибору каналів, швидкості надання інформації. Він не завантажує пам’ять телефона (на відміну від Viber) та задовольняє відразу дві функції – спілкування з близькими та отримання інформації. Зазначимо, що на прохання назвати до трьох загальнонаціональних сторінок / каналів у Telegram, на яких респонденти найчастіше читають або дивляться новини, вони відповіли:

За результати досліджень, бачимо, що більшість опитуваних довіряє тим джерелам інформації, які пройшли перевірку часом - за півтора року респонденти зробили "чистку" своїх новинних каналів та залишили тільки ті, що транслюють більшою мірою правдиві та точні новини. Найвищий рівень довіри до Telegram-каналів та інтернет-сайтів. Особливо викликає довіру, коли у джерела є відкриті коментарі та можна побачити живу дискусію – це ознака відкритості до критики. (с

Переважна більшість респондентів перевіряє інформацію, яку отримує від медіа та офіційних джерел шляхом особистого спілкування із тими, хто потенційно знаходився на місці події:

звичайні українці – перепитують новини про обстріл або приліт у своїх рідних та знайомих, хто мешкає у цих містах/селах;

переміщені особи – уточнюють інформацію, яку вони чують у новинах про рідне місто, село у рідних, знайомих та сусідів, які там залишились;

військові – перевіряють новини про просування/відступ у своїх побратимів, які знаходяться на цих ділянках фронту.

Дослідження було виконано InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує проєкт "Медійна програма в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).