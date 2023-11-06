Останній теплий день: прогноз погоди на 7 листопада [ Редагувати ]
У вівторок, 7 листопада, киян очікує один з найтепліших днів у поточному тижні, адже згодом наближається різке похолодання.
Вночі температура повітря в столиці буде коливатися в межах +8°...+9°, а вдень очікується прогрів до +12°...+15°. Протягом усього дня у Києві буде помірна хмарність, а опадів не передбачається.
Вітер буде дути з західного і південно-західного напрямку і матиме швидкість від 2,6 до 3 м/с. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, але трохи зниженим, коливаючись в межах 746-748 міліметрів ртутного стовпа.
- У Львові у вівторок буде ясно і безхмарно. Вночі +5°, вдень +13°.
- У Луцьку буде ясно і безхмарно, вночі +5°, вдень +14°.
- У Рівному завтра очікується практично безхмарна погода, вночі +6°, вдень +13°.
- У Тернополі 7 листопада вночі буде +6°, вдень +14°, невелика хмарність.
- У Хмельницькому завтра протягом дня буде невелика хмарність, вночі +6°, вдень +14°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +15°.
- В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +9°, вдень +13°, похмуро, сповшна хмарність, дощ.
- У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі + 6°, вдень +17°.
- У Вінниці завтра буде +6°...+15°, невелика хмарність.
- У Житомирі у вівторок буде вночі +7° вдень +14°, невелика хмарність.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +7°...+13°, невелика хмарність.
- У Черкасах завтра буде практично безхмарно, вночі +9°, вдень +15°.
- У Кропивницькому температура вночі буде +8°, вдень +15°, невелика хмарність.
- У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +8°...+13°.
- В Одесі 7 листопада - невелика хмарність, температура вночі +11°, вдень +17°.
- У Херсоні у вівторок вночі буде +9°, вдень +18°, невелика хмарність.
- У Миколаєві завтра буде практично безхмарно, вночі +7°, вдень +19°.
- У Запоріжжі температура вночі +8°, вдень +16°, ясно і безхмарно.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме +7°...+12°, невелика хмарність.
- У Харкові - практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +13°.
- У Дніпрі температура вночі буде +9°, вдень +15°, ясно і безхмарно.
- У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +9°...+18°.
- У Краматорську завтра буде практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +15°.
- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +14°.
Дивіться також місячний календар стрижок на листопад.
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