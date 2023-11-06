У вівторок, 7 листопада, киян очікує один з найтепліших днів у поточному тижні, адже згодом наближається різке похолодання.

Вночі температура повітря в столиці буде коливатися в межах +8°...+9°, а вдень очікується прогрів до +12°...+15°. Протягом усього дня у Києві буде помірна хмарність, а опадів не передбачається.

Вітер буде дути з західного і південно-західного напрямку і матиме швидкість від 2,6 до 3 м/с. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, але трохи зниженим, коливаючись в межах 746-748 міліметрів ртутного стовпа.

У Львові у вівторок буде ясно і безхмарно. Вночі +5°, вдень +13°.

У Луцьку буде ясно і безхмарно, вночі +5°, вдень +14°.

У Рівному завтра очікується практично безхмарна погода, вночі +6°, вдень +13°.

У Тернополі 7 листопада вночі буде +6°, вдень +14°, невелика хмарність.

У Хмельницькому завтра протягом дня буде невелика хмарність, вночі +6°, вдень +14°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +15°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +9°, вдень +13°, похмуро, сповшна хмарність, дощ.

У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі + 6°, вдень +17°.

У Вінниці завтра буде +6°...+15°, невелика хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі +7° вдень +14°, невелика хмарність.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +7°...+13°, невелика хмарність.

У Черкасах завтра буде практично безхмарно, вночі +9°, вдень +15°.

У Кропивницькому температура вночі буде +8°, вдень +15°, невелика хмарність.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +8°...+13°.

В Одесі 7 листопада - невелика хмарність, температура вночі +11°, вдень +17°.

У Херсоні у вівторок вночі буде +9°, вдень +18°, невелика хмарність.

У Миколаєві завтра буде практично безхмарно, вночі +7°, вдень +19°.

У Запоріжжі температура вночі +8°, вдень +16°, ясно і безхмарно.

У Сумах завтра температура повітря становитиме +7°...+12°, невелика хмарність.

У Харкові - практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +13°.

У Дніпрі температура вночі буде +9°, вдень +15°, ясно і безхмарно.

У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +9°...+18°.

У Краматорську завтра буде практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +15°.

У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +14°.

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