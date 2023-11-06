У вівторок, 7 листопада, за новим церковним календарем припадає свято святого мученика Феодота Анкірського, а за народним календарем цей день відомий як Федотів день. Розглянемо, кого вшановують цього дня за різними календарями, народні прикмети та заборони цього дня.

7 листопада за новим стилем - день пам'яті святого мученика Феодота Анкірського, також відомого як Феодот Корчемник. Феодот жив у III столітті в місті Анкірі Галатійській (сучасне місто Анкара, Туреччина). Він володів готелем і вів праведний спосіб життя, молитися та підтримувати пост. Феодот розповідав людям про Христа, завдяки чому багато язичників і іудеїв приймали віру в Христа. Також Феодот був обдарованим цілителем, і він зцілював хворих, кладаючи на них руки.

За новим стилем 7 листопада також припадає свято чудотворної ікони Божої Матері "Взграння Немовляти" (також відомої як "Пелагонітісса"), яка вважається покровителькою вагітних жінок.

7 листопада за старим стилем вшановують пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія.

За народними прикметами цього дня спостерігають погоду, яка може вказати на прихід зими і навіть весни:

Якщо рано вранці є туман, можна очікувати відлигу.

Якщо листя ще не випало, це може свідчити про сувору зиму.

Ворони, які сидять на нижніх гілках, можуть вказувати на наближення сильного вітру.

Якщо падає багато снігу, це може означати гарний урожай у наступному році.

Ясний сонячний день може передвіщати весну.

Суха погода без опадів може свідчити про морозну та сніжну зиму.

Якщо зірки на небі тьмяні, може бути очікувана негода та холоди.

У народному календарі 7 листопада - Федотів день. За старих часів за традицією цього дня підгодовували синиць, горобців, щигликів, омелюхів, а якщо бачили зимородка, значить, зима прийшла остаточно.

Що не можна робити 7 листопада:

сваритися, скандалити;

пліткувати і злословити;

відмовляти в допомозі;

лінуватися.

За народними прикметами, цього дня також не можна довго спати і в'язати, а вагітним жінкам не варто їсти на ходу - малюк буде неспокійним.

Що можна робити 7 листопада

У святого Феодота Анкірського просять про допомогу в справах, просять про зцілення від хвороб і зміцнення віри. Перед іконою Божої Матері "Заклик немовляти" моляться про дарування дітей, благополучну вагітність і пологи, здоров'я малюка і мами. Цього дня не можна в'язати, але можна ткати, прясти або вишивати - святого Феодота вважають покровителем жіночого рукоділля.

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