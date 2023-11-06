Церковне свято 7 листопада: заборони та прикмети дня [ Редагувати ]
У вівторок, 7 листопада, за новим церковним календарем припадає свято святого мученика Феодота Анкірського, а за народним календарем цей день відомий як Федотів день. Розглянемо, кого вшановують цього дня за різними календарями, народні прикмети та заборони цього дня.
7 листопада за новим стилем - день пам'яті святого мученика Феодота Анкірського, також відомого як Феодот Корчемник. Феодот жив у III столітті в місті Анкірі Галатійській (сучасне місто Анкара, Туреччина). Він володів готелем і вів праведний спосіб життя, молитися та підтримувати пост. Феодот розповідав людям про Христа, завдяки чому багато язичників і іудеїв приймали віру в Христа. Також Феодот був обдарованим цілителем, і він зцілював хворих, кладаючи на них руки.
За новим стилем 7 листопада також припадає свято чудотворної ікони Божої Матері "Взграння Немовляти" (також відомої як "Пелагонітісса"), яка вважається покровителькою вагітних жінок.
7 листопада за старим стилем вшановують пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія.
За народними прикметами цього дня спостерігають погоду, яка може вказати на прихід зими і навіть весни:
- Якщо рано вранці є туман, можна очікувати відлигу.
- Якщо листя ще не випало, це може свідчити про сувору зиму.
- Ворони, які сидять на нижніх гілках, можуть вказувати на наближення сильного вітру.
- Якщо падає багато снігу, це може означати гарний урожай у наступному році.
- Ясний сонячний день може передвіщати весну.
- Суха погода без опадів може свідчити про морозну та сніжну зиму.
- Якщо зірки на небі тьмяні, може бути очікувана негода та холоди.
У народному календарі 7 листопада - Федотів день. За старих часів за традицією цього дня підгодовували синиць, горобців, щигликів, омелюхів, а якщо бачили зимородка, значить, зима прийшла остаточно.
Що не можна робити 7 листопада:
- сваритися, скандалити;
- пліткувати і злословити;
- відмовляти в допомозі;
- лінуватися.
За народними прикметами, цього дня також не можна довго спати і в'язати, а вагітним жінкам не варто їсти на ходу - малюк буде неспокійним.
Що можна робити 7 листопада
У святого Феодота Анкірського просять про допомогу в справах, просять про зцілення від хвороб і зміцнення віри. Перед іконою Божої Матері "Заклик немовляти" моляться про дарування дітей, благополучну вагітність і пологи, здоров'я малюка і мами. Цього дня не можна в'язати, але можна ткати, прясти або вишивати - святого Феодота вважають покровителем жіночого рукоділля.
Дивіться також місячний календар стрижок на листопад.
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