Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Про це було оголошено членом комітету та головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, Давидом Арахамією, в його Telegram-каналі.

Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Він додав, що воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Для того, щоб законопроєкти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна Рада та затвердити президент Володимир Зеленський.

Голосування у парламенті, за словами нардепа Ярослава Железняка, заплановане на 8 листопада.

Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.