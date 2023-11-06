Мобілізація в Україні: у Раді ухвалили важливе рішення [ Редагувати ]
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Про це було оголошено членом комітету та головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, Давидом Арахамією, в його Telegram-каналі.
Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.
Він додав, що воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.
Для того, щоб законопроєкти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна Рада та затвердити президент Володимир Зеленський.
Голосування у парламенті, за словами нардепа Ярослава Железняка, заплановане на 8 листопада.
Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.
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