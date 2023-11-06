Скандальний комбриг 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, Дмитро Лисюк, запізнився на нагородження особового складу до Дня ракетних військ і артилерії. Про це повідомляє Нromadske.

Військові вишикувалися і чекали його на церемонії, яка була перенесена на пізніший час. Розповідають, що спершу планували провести нагородження о 9:00, але його перенесли на 9:30.

Комбриг прибув на захід буквально через 2 хвилини після того, як стався російський ракетний удар. Трагічний "приліт" відбувся о 10:10. російські силовики спостерігали за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Проте, окупанти помилилися і влучили ракетами у будівлю позаду військових, ближче до дороги.

І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше.

Водночас багато військових зазнали поранень від уламків.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам та близьким загиблих внаслідок атаки російських окупантів на військових 128-ї гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області.

Внаслідок ракетного удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинули 28 військових, 53 поранені.