Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по південній частині України, використовуючи різні типи ракет і ударних дронів. За інформацією сил оборони півдня, атака включала в себе різноманітні боєприпаси і дрони зі знищувальними здібностями. Сили оборони півдня розповіли про подробиці атаки.

По Одесі ворог вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, окупанти відправили дрони до припортової інфраструктури Одеси. 15 безпілотників було зруйновано завдяки діям протиповітряної оборони, але при цьому зазнали пошкоджень складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка і автівки, які перевозили збіжжя.

Звітується, що пожежу було оперативно погашено. П'ятьох місцевих мешканців, які отримали різноманітні травми, госпіталізували.

Безпосередньо вночі ворог випустив протирадіолокаційну ракету Х-31П в напрямку Херсону, що призвело до пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку. Звітів про потерпілих не має.

Додатково, окупанти запустили ракету Х-59 по Миколаївській області, але її було ліквідовано протиповітряною обороною.

Оновлено 18:30

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону уточнив деталі про руйнування.

Одна з ракет пошкодила близько 22 будинків за рахунок осколочного розльоту. У нас був "прильот" був біля музею (Одеського національного художнього музею-УНІАН), сьогодні кадри його пошкоджень вже облетіли не тільки Україну, але й весь світ. Сьогодні цьому музею виповнилось 124 роки. Не знаю чи це так вийшло, чи навмисно так було зроблено (росіянами - УНІАН), щоб цей музей пошкодити. Частина наших цінностей, які там знаходились перебувають в укритті, у безпечному місці. Та частина, що залишилась, зараз пошкоджена.

Місто активувало два центри надання невідкладної допомоги для громадян, і вже звернулись 8 осіб для отримання допомоги. На сьогодні лише одна з потерпілих осіб продовжує перебувати в лікарні.

Відповідні комунальні служби активно працюють над відновленням водопостачання в районі, де стався ворожий удар. Він висловив впевненість, що водопостачання буде відновлено в цьому районі найближчим часом.

Крім того, начальник Одеської ОВА повідомив, що було зафіксовано "приліт" ворожої атаки до припортової інфраструктури.

Це системно відбувається після 17 липня, коли "Зернова угода" перестала діяти. І сьогоднішня ніч не була виключенням. Ми намагаємося зробити все, щоб портова інфраструктура і "Зерновий коридор" працювали. І комусь це дуже не подобається... Але всі знають, український народ він сильний і нас нічим не залякати. Тому і сьогодні працюємо, і далі будемо це робити.

Раніше ми писали про те, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян по Одесі зросла до 8 людей.