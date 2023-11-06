Олександр Коваленко провів аналіз інформації, наданої Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, щодо запасів ракет в росії. Коваленко, як військовий та політичний аналітик, оцінив цю інформацію та зробив висновки на її основі.

Він нагадав, що, за даними ГУР, у росії є в наявності 845 ракет:

165 КРМБ "Калібр";

160 Х-101/555/55;

290 модифікацій "Іскандер";

80 Х-47М2 "Кинджал";

150 ракет Х-22/32.

За словами Коваленка, за період енергетичного терору 2022-2023 р.р.росія застосувала по Україні 954 ракети.

Ракети Х-22/32 масово, сотнями, наприклад, ніколи не застосовувалися і не зможуть застосовуватися. Це обумовлено складним процесом підготовки ракети до застосування, що займає багато часу, обмеженою дальністю ефективного застосування, до 200 км і зносом самих носіїв, що вимагають після кожного вильоту так само серйозного обслуговування. ОТРК "Іскандер" ми зараз регулярно бачимо у звітах про пуски, але поодинокі випадки. Спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 по Україні вони запускалися десятками, але вже як півтора року - одиницями. Чому так економлять, маючи їх більше ніж навіть Х-101/555/55? Складно відповісти, але пов'язано, мабуть, саме з прив'язкою до пускових.

При цьому він додав, що у росії на озброєнні стоять 160 пускових ОТРК "Іскандер":

Більшість з них у модифікації з парним ракетним відсіком. Тобто, тільки за цим показником у росіян впритул ракет за загальною кількістю пускових і боєкомплекту до них.

Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.