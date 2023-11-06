Черги на кордоні з Польщею

Польські перевізники які вимагають скасувати транспортний безвіз для України, 6 листопада почали страйк на кордоні. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Увага, ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників!

Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

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За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів - у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого "транспортного безвізу" для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить з України.

Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім.

Виняток в обмеженні пропуску, за їх твердженнями, протестувальники робитимуть для:

рейсових автобусів;

вантажів гуманітарної допомоги;

цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;

швидкопсувних товарів та живих тварин.

За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 03 грудня 2023 року.

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