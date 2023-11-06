Під Києвом підірвали помічника Залужного (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок вибуху гранати у себе вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Трагедія сталася у селі Чайки під Києвом, повідомляє "Українська правда".
Речниця МВС України Мар’яна Рева розповіла:
В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син тяжко поранений, його шпиталізували.
Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали.
За словами джерел видання, загинув Геннадій Частяков, який працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
При огляді квартири поліція знайшла ще п'ять цілих гранат.
Валерій Залужний підтвердив смерть свого помічника і назвав це вбивством.
Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.
В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…
Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.
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