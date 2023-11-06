Зʼявилося фото знищеного у Керчі російського ракетоносія "Аскольд" (відео) [ Редагувати ]
На території суднобудівного заводу "Затока" у Керчі ракетним ударом 4 листопада був знищений російський ракетоносій "Аскольд". Центр стратегічних комунікацій ЗСУ опублікував фото корабля.
Підтверджено.
Російський ракетоносій "Аскольд" - найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму.
За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту. У мережі зʼявилося відео удару.
"Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр".
Завод "Затока" є одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.
На ньому з 2020 року будують авіаносці кораблі для ВМФ росії.
Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".
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