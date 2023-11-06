Проведення виборів і підготовка до них зараз не "не на часі", слід сконцентруватися на боротьбі проти російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 листопада.

Зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так... легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів... І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України.

Глава держави нагадав, що "ворог неадекватний, і має силу". І хоче знищити Україну - так само, як і раніше хотів.

Ситуація зараз така ж, як і була раніше: якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога - можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній. Не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу. Не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні й нашому руху вперед.

Зеленський закликав спрямувати всі ресурси держави, ресурси бюджету для перемоги.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.