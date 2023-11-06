Командира 128-ї гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка усунули з посади на час слідства через ракетний удар по її бійцях під час шикування до Дня ракетних військ і артилерії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 листопада.

Провів засідання Ставки. Перше питання - це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика - що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності.

Внаслідок ракетного удару росіян загинуло 19 бійців 128-ї бригади, десятки поранені. За даними "Громадського", її комбриг Дмитро Лисюк запізнився на шикування та нагородження.

Журналісти Володимир Бойко пише, що у 2019 році Дмитро Сергійович Лисюк, на той час - підполковник, командир 8-го окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади, був засуджений до штрафу в розмірі 119 тис. грн за контрабанду сигарет з самопроголошеної "лнр".

"Підполковник Лисюк наприкінці грудня 2018 року забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків (144 420 пачок) сигарет марки "Marlboro Red", які сховав у покинутому будинку в сусідньому селищі Боброве.

28-29 грудня 2018 року Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам.

У січні 2019 року Лисюк забрав у схованці ще 150 ящиків (74 920 пачок) з контрабандними сигаретами.

17 січня під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область)", - пише журналіст.