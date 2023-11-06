"Армія дронів" за тиждень вразила 72 ворожі вантажівки та 36 танків - Федоров [ Редагувати ]
Минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, Армія дронів вразила рекордну кількість опорних пунктів росіян - 335. Про це повідомив віцепремєр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Рекордна кількість уражених опорних пунктів росіян - результати від Армії дронів.
Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами - оператори БпЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд. Також серед ураженого - 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів", - написав глава Мінцифри.
Нагадаємо, нещодавно га фронт у рамках державного проекту "Армія дронів" передали ще понад 1700 безпілотників.
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