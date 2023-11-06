Погрожували відрізати вуха та пальці: на Запоріжжі затримали рекетирів, які тероризували перевізників (відео) [ Редагувати ]
Служба безпеки нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Запоріжжя і намагалось "віджати" увесь бізнес пасажирських перевізників у регіоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Щоб "підім’яти" під себе місцеві автопідприємства, учасники банди здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв.
Під час розбою фігуранти вимагали з потерпілих сплачувати регулярну "данину" за подальше "невтручання" у комерційну діяльність.
Зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. У разі відмови платити їм гроші - погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель.
Одному з автоперевізників рекетири погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться віддавати їм "відсоток" з прибутків підприємства.
Таким чином рекетири сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони.
За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило п’ятеро мешканців Запоріжжя. Деякі з них раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.
Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час спроби завдання тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучили незареєстровану вогнепальну та холодну зброю; чорнові записи з відомостями про потерпілих та майбутні об’єкти нападу; великі суми готівки.
Наразі п’яти фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень з пошкодженням чи знищенням майна).
Четверо з них уже перебувають під вартою. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для п’ятого учасника банди. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій рекетирів.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.
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