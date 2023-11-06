Помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков сам висмикнув чеку від гранати через що загинув. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел". Тому офіційно повідомляю:

Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які

почав показувати рідним.

Геннадій Частяков

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - написав міністр.

У квартирі військового поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Судячи з фото, це німецькі гранати DM51, які нам офіційно передала Німеччина.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, що на фото роблять шприци.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати, повідомив глава МВС. Тривають першочергові слідчі дії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний так прокоментував смерть свого помічника:.