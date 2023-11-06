Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну [ Редагувати ]
Колишній президент США Дональд Трамп відхилив запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це колишній глава Білого дому заявив американському телеканалу Newsmax.
Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз з ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів.
Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу NBC президент Зеленський запропонував Дональду Трампу приїхати в Україну та поділитися своїм мирним планом щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.
Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку, можна зрозуміти, лише перебуваючи тут (в Україні - ред.)... Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир - через путіна. Якщо - завжди є "якщо" - якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій жахливій людині.
Трамп неодноразово говорив, що якщо його знову оберуть президентом, припинить російську агресію проти України впродовж 24 годин.
Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.
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