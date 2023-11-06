Колишній президент США Дональд Трамп відхилив запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це колишній глава Білого дому заявив американському телеканалу Newsmax.

Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз з ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів.

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу NBC президент Зеленський запропонував Дональду Трампу приїхати в Україну та поділитися своїм мирним планом щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.

Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку, можна зрозуміти, лише перебуваючи тут (в Україні - ред.)... Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир - через путіна. Якщо - завжди є "якщо" - якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій жахливій людині.