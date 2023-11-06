США відправили атомну субмарину на Близький Схід [ Редагувати ]
На Близький Схід вирушив атомний підводний човен класу "Огайо". Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
5 листопада 2023 року підводний човен класу Ohio прибув у зону відповідальності Центрального командування США.
Військові опублікували фото субмарини в Суецькому каналі на північний схід від Каїра. Коли зроблена ця світлина, невідомо. Телеканал CNN називає подібне повідомлення про пересування підводного човна "рідкісним".
У повідомленні CENTCOM не уточнюється, який саме підводний човен відправлений на Близький Схід.
Підводні човни класу "Огайо" входять до так званої ядерної "тріади" разом із балістичними ракетами наземного базування та ядерними ракетами на борту стратегічних бомбардувальників.
США мають у своєму розпорядженні чотири субмарини класу "Огайо", які є переобладнані для стрільби крилатими ракетами "Томагавк", а не балістичними ракетами з ядерними боєголовками.
Кожен підводний човен "Огайо" може нести 154 крилаті ракети, що майже вчетверо більше, ніж новітні ударні підводні човни ВМС США.
Нагадаємо, днями другий американський авіаносець прибув на Близький Схід. Тепер у Східному Середземномор'ї чергує ударна корабельна група на чолі з авіаносцями USS Gerald R. Ford ("Джеральд Форд") і USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер").
по темі
Авіаносець "Дуайт Ейзенхауер" з 9-ма ескадрильями на борту перетнув Суецький канал і прибув з Червоного моря до Середземного моря. Його супроводжує ракетний крейсер USS Philippine Sea (CG 58) і два есмінці USS Mason (DDG 87) и USS Gravely
Глава Пентагону Ллойд Остін наказав розгорнути протиракетний комплекс THAAD та додаткові батальйони зенітного ракетного комплексу Patriot на Близькому Сході. Про це йдеться у його заяві на сайті Міноборони США
США планують поставити Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які раніше були призначені для відправки на Україну.
M1150 Assault Breacher - 55-тонна бронемашина вартістю $4 млн на базі танка М-1. Вона здатна викопувати та підривати міни, а також робити проходи у мінних полях
Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну
Президент США Джо Байден накладе вето на законопроект щодо виділення коштів на надання допомоги Ізраїлю, якщо він буде погоджений у Палаті представників Конгресу США у нинішньому вигляді, без згадки України. Про це йдеться у заяві бюджетного управління Білого дому