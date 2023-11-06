На Близький Схід вирушив атомний підводний човен класу "Огайо". Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

5 листопада 2023 року підводний човен класу Ohio прибув у зону відповідальності Центрального командування США.

Військові опублікували фото субмарини в Суецькому каналі на північний схід від Каїра. Коли зроблена ця світлина, невідомо. Телеканал CNN називає подібне повідомлення про пересування підводного човна "рідкісним".

У повідомленні CENTCOM не уточнюється, який саме підводний човен відправлений на Близький Схід.

Підводні човни класу "Огайо" входять до так званої ядерної "тріади" разом із балістичними ракетами наземного базування та ядерними ракетами на борту стратегічних бомбардувальників.

США мають у своєму розпорядженні чотири субмарини класу "Огайо", які є переобладнані для стрільби крилатими ракетами "Томагавк", а не балістичними ракетами з ядерними боєголовками.

Кожен підводний човен "Огайо" може нести 154 крилаті ракети, що майже вчетверо більше, ніж новітні ударні підводні човни ВМС США.

Нагадаємо, днями другий американський авіаносець прибув на Близький Схід. Тепер у Східному Середземномор'ї чергує ударна корабельна група на чолі з авіаносцями USS Gerald R. Ford ("Джеральд Форд") і USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер").