Чому полумʼя у конфорці має жовтий чи червоний колір: пояснення "Нафтогазу" [ Редагувати ]
Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку. Про це повідомляє "Нафтогаз".
Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає НЕ повністю.
Причин цього може бути кілька:
- неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;
- недостатня кількість кисню у приміщенні;
- недостатній тиск.
Якщо говорити про тиск у системі - це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем.
За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу - 104.
Коли ви бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах, звертайтеся до служби газу, закликає "Нафтогаз".
Самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння.
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