Двоє активістів екологічного руху Just Stop Oil спробували розбити захисне скло картини "Туалет Венери" ("Венера з дзеркалом" або "Венера Рокбі", 1647-1651 рр.) Дієго Веласкеса (1599-1660) у Національній галереї в Лондоні. Про це повідомила організація.

Учасники акції - 22-річна Ханна та 20-річний Харрісон. Рух стверджує, що під час перфомансу вони використовували безпечні аварійні молотки, які зазвичай застосовуються при роботі з легкими металами і склом.

У своїй акції Ханна та Харрісон посилалися на події 1914 року, коли картину "Туалет Венери" порізала суфражистка Мері Річардсон на знак протесту проти арешту лідера британського руху за виборчі права для жінок Еммелін Панкхерст. Пізніше полотно, написане в середині XVII століття, відреставрували та повернули до галереї.

Одразу після розбиття скла молоді люди почали кричати:

Політика підводить нас. Вона підвела жінок у 1914 році і підводить нас зараз. Нова нафта та газ уб'ють мільйони. Якщо ми любимо мистецтво, якщо ми любимо життя, якщо ми любимо наші сім'ї, ми повинні просто зупинити нафту.

Після цього вандалів затримали працівники музею та передали поліції.

Торік у липні у Королівській академії мистецтв п'ятеро активістів Just Stop Oil приклеїлися до копії фрески "Таємна вечеря" Леонардо Да Вінчі, написаної у XVI столітті.

У жовтні 2022-го в Лондонській національній галереї дві дівчини вилили томатний суп Heinz на картину Вінсента Ван Гога (1853-1890) "Соняшники" вартістю 72,5 млн фунтів стерлінгів ($84 млн). Потім активістки приклеїли свої долоні до стіни поруч з картиною.

У травні телеканал BBC повідомляв, що протести Just Stop Oil коштують поліції 3,5 млн фунтів стерлінгів на місяць. На той момент у Лондоні відбулося майже 80 маршів протестувальників. Just Stop Oil вимагає від уряду Великої Британії припинити ліцензування всіх нових нафтових, газових та вугільних проектів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року активісти екологічної групи "Останнє покоління" закидали пюре картину Клода Моне "Стіжки сіна" за $110 млн у Музеї Барберіні у Потсдамі.

У листопаді ековандали сплюндрували картину Ван Гога "Сіяч" у римському Палаццо Бонапарті.