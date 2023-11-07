Курс на економію попри повні сховища. Німеччина готується до другої зими без російського газу. Чи вистачить запасів палива до весни? І що може спровокувати енергетичну кризу в країні, яка ще нещодавно була найбільшим імпортером російського газу в Європі? Тетяна Логунова розкаже.

Підземні сховища вже заповнені на 100 відсотків. До холодів Німеччина підготувалася набагато краще, ніж торік. Утім, експерти попереджають: розслаблятися не варто. Якщо прийдешня зима виявиться холоднішою за минулу, запасів палива може не і вистачити.

Крістіна Вальраф, експерт з питань енергетики німецького товариства із захисту прав споживачів:

Ситуація точно не така напружена, як торік. Минулого року ми взагалі не знали, як переживемо зиму, і нам насправді дуже пощастило з теплою погодою. Зараз сховища добре заповнені. Але варто пам'ятати, якщо зима буде довгою холодною, газу в сховищах вистачить лише на два місяці, максимум на десять тижнів.

Крім погоди, спровокувати енергетичну кризу можуть й інші фактори. Наприклад, російський. Деякі європейські країни, на відміну від Німеччини, поки не відмовилися від поставок палива із держави-агресорки. Австрія, Італія, Угорщина, Словаччина і досі залежні від російського газу. А відтак - і від непередбачуваності Кремля.

Клаус Мюллер, керівник Федерального мережевого агентства Німеччини:

Минулий рік нас навчив, коли йдеться про природний газ, передбачити, що зробить президент путін неможливо. Це один із факторів ризику, який ми повинні брати до уваги.

До чого тут Німеччина, яка отримує газ з Норвегії, Бельгії та Нідерландів? Все дуже просто - якщо сусіди замерзатимуть, німцям доведеться поділитися. Із солідарності.

Клаус Мюллер, керівник Федерального мережевого агентства Німеччини:

Низка країн Південно-Східної Європи й досі отримує російський природний газ. І повністю виключити якусь ескалацію чи загострення ми не можемо. Якщо щось станеться, то ці держави дивитимуться на Німеччину. Це сценарій, до якого важко підготуватися заздалегідь.

А ще ніхто не може виключити імовірні диверсії проти об'єктів енергетичної інфраструктури ЄС. Такі, що вже сталися з системою газогонів "Північний Потік" та трубопроводом Balticconnector. Ці акти саботажу і досі розслідують.

План на випадок гострого дефіциту палива у німців є. Його розробили ще торік, готуючись до першої зими без російського газу. У разі нестачі палива - від газопостачання тимчасово відключатимуть великі промислові об'єкти. Щоб забезпечити теплом жителів країни. Їх, своєю чергою, закликають не випробовувати систему на міцність і економити газ.