У Запоріжжі планують відбудувати багатоповерхівку, яку у жовтні зруйнувала російська ракета. Найближчим часом фахівці мають обстежити будинок та виготовити проєкт. Який вигляд має висотка зараз та де живуть її мешканці - бачила Інна Гогой.

Цей жах я не можу забути, я не забуду до кінця своїх днів. Я була у коридорі, і, мабуть, це мене врятувало.

Так Олена описує події проти ночі вісімнадцятого жовтня, коли російська ракета поцілила у її багатоповерхівку. Від удару тоді загинули п'ятеро людей. Ще п'ятеро зазнали поранень. У будинку зруйновано більше десятка квартир. Серед них й оселя пані Олени.

Олена, жителька Запоріжжя:

Однієї кімнати немає зовсім. Велика-велика діра, стеля є, але нема підлоги, нема стіни, а та стіна, що поряд з нею, вона така... Дякувати Богу, зі мною була тривожна валізка, і оскільки я була ціла, і він був поруч, то документи мої збереглися.

Без даху над головою залишилась й родина Марини. У дворі багатоповерхівки жінка із сумом дивиться на вікна своєї квартири, в якій мешкала з десяток років.

Марина розповідає: квартира геть зруйнована. Там, де були кімнати, тепер - суцільна прірва. Зараз родина мешкає у знайомих. Кажуть, трохи речей, які вдалося забрати - усе, що залишилось від колишнього життя.

Марина, жителька Запоріжжя:

Дуже шкода мені, що я не зберегла, це дуже моє таке особисте, що я не зберегла речі мого сина, його медалі, здобуті його трудом, тому що він спортсмен.

Після обстрілу дехто з мешканців виїхав із будинку. Водночас у вцілілих під'їздах продовжують жити люди. Там підключені усі комунікації. Незабаром має з'явитися й опалення.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

Всі роботи пройшли, система вже готова, як тільки буде даватися опалення по місту, відповідно і цей будинок теж буде підключений.

Вибиті у будинку шибки комунальники затулили ОСБ-плитами. Також закрили зруйновану частину багатоповерхівки та покрівлю. Тепер мають укріпити будівельні конструкції. В майбутньому на будинок чекає відновлення. Втім, попереду ще чимало роботи.

Олександр Андреєв, керівник КП "Управління капітального будівництва":

Ми починаємо технічне обстеження по даному будинку, згідно з висновками якого ми будемо готувати завдання на проєктування. Потім проєктувальники виготовлюють проєкт безпосередньо по даному будинку. І ми зможемо розпочинати будівництво.

Профінансувати обстеження будинку та виготовлення проєктно-кошторисної документації має одне з місцевих підприємств. Відновлювати ж багатоповерхівку місто планує шляхом власних коштів, допомоги держави та бізнесу.