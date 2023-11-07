В Україні оригіналів ікон на рибі не залишилося.

Живопис як творчий супротив. Херсонська художниця Оксана Оснач була однією із тих, хто залишався в місті попри окупацію. В той час, як російські військові влаштовували полювання на все українське, вона взялася створювати та публікувати в соцмережах нові патріотичні роботи.

Крім того, авторка змогла врятувати свою виставку реконструкцій чумацького іконопису. Зараз ці роботи вона активно експонує по всій Україні. Одними із перших виставку побачили у Миколаєві.

Ісус Христос з однієї сторони зображувався, а з іншої - Матір Божа з немовлям.

Це реконструкція української чумацької ікони на рибі. У своїх роботах Оксана Оснач намагалася максимально точно відтворити сюжети та технологію оригіналів.

Оксана Оснач, авторка виставки:

Риба має гарно просохнути. Іноді цей процес триває пів року. Тільки по гарно просоленій рибі, зайвий шар солі ми знімаємо, і я вкриваю першим шаром олії, переношу малюнок, шукаю композицію.

Як саме і що робити - художницю консультував її земляк, херсонський історик Андрій Лопушинський. Ця художньо-наукова співпраця триває вже понад п'ять років.

Андрій Лопушинський, історик:

Концепція, якщо брати ікону на камбалі - це візуалізувати інформацію про предмети, які колись були частиною української культури й потрапляли в музеї. Ікони на камбалі побутували серед чумаків, згодом потрапляли до церков, потім в музеї.

В Україні оригіналів ікон на рибі не залишилося. Водночас зразки нашої культурної спадщини нині активно використовує країна-агресорка.

Андрій Лопушинський, історик:

2 оригінали чумацьких ікон були вивезені з України в музей Петербурга. Вони до нашого часу збереглися, активно експонуються, російська преса не завжди згадує, що це українські ікони.

Така ж доля могла спіткати й роботи Оксани Оснач. Але авторка вчасно змогла вивезти ікони на рибі з херсонського краєзнавчого музею перед його розграбуванням росіянами. Про окупацію художниця згадує з болем. Каже, не могла не писати. Навіть попри ризик для життя.

Оксана Оснач, авторка виставки:

Я бачу їхні ганчірки-триколори. А тут у себе я створюю Україну. Мені важливо було малювати саме українців. Це був такий протест проти того, що я бачила. І усвідомлення, що я вільна.

Картини, написані під час повномасштабної війни - друга частина виставки. 10 із них створені в окупації. Вони про Україну, про віру, перемогу та українських героїв.

Оксана Оснач, авторка виставки:

Коли ми дізналися про жахливі події в Бучі, в Ірпені, прийшло усвідомлення, що треба показати того героя, який цю червону калину підійме і заспокоїть.

Світлана Чебанова, відвідувачка виставки:

Те, що зроблено в окупації, вражає подвигом людського духу. Як у Ліни Костенко: "Але подвиг людського духу доточить їх до безсмертя". Це той випадок, коли ми маємо справу з чимось більшим, ніж мистецтво, ніж живопис.

Вже більше як рік художниця живе в Києві й продовжує працювати. На перемогу. Тепер розписує гільзи та уламки ракет. Ці роботи активно продаються на аукціонах. А виручені кошти йдуть на підтримку ЗСУ.