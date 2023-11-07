Люди, які зволікали з евакуацією, тепер вимушені тікати через високі чагарники із найціннішими речами.

Ворог не припиняє спроб оточити Авдіївку, але Сили оборони України не дають росіянам здійснити великих проривів.

Важкі бої тривають також на Лиманському та Бахмутському напрямках. Там окупанти теж намагаються йти вперед, але марно витрачають резерви. Більше про ситуацію на східному фронті розкажуть мої колеги.

На цьому відео наслідки "паління в невстановлених місцях" окупантами.

Окупанти порушили техніку протипожежної безпеки й в окупованому Сєдовому.

Загарбники-пропагандисти намагалися заспокоїти населення - сказали - замкнення проводки. За інформацією радника міського голови Маріуполя, селище окупанти перетворили на військову базу та склад снарядів.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя:

Там було і є чому "забавовнити". Як кажуть наші джерела, пансіонат "Дружба", оце ми туди завітали. Там були казарми, склад БК.

Тим часом на фронті тривають жорсткі бої. Ворог активізувався на Куп'янському напрямку біля Стельмахівки, намагався атакувати з боку Соледару та натрапив на міцну оборону 30 окремої мехбригади.

Тиснуть загарбники й на північ від Бахмута, а потім гинуть у лісосмугах та полях. Біля Богданівки та Хромового наші захисники відбили 3 атаки ворога. На південному фланзі зустрічні бої без просувань.

Та найгарячіше досі навколо Авдіївки. За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250 одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників. Втім, ворог не відмовився від плану оточити й захопити місто. Бої тривають цілодобово. А у самій Авдіївці вже не знайти вцілілої будівлі.

У місті досі залишається більше півтори тисячі людей. Та ще сотні у селах навколо. Дехто з них все ж наважується на евакуацію. Волонтери виводять та вивозять людей буквально з "нуля".

Менше ніж за кілометр знаходяться позиції окупанта. Поки зараз туман, треба зараз якось виїжджати.

Люди, які зволікали з евакуацією, тепер вимушені тікати через високі чагарники із найціннішими речами. Дрібними перебіжками під звуки канонади подружжю вдається дістатися машини цілими та неушкодженими. За кілька годин вони обіймаються із родичами в Запоріжжі.