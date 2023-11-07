В Україні немає епідемії гепатиту А. Спалах зафіксовано тільки у Вінницькій області. Повідомляють в МОЗ. Там діагностовано 245 випадків захворювання. В решті регіонів зафіксували поодинокі випадки, пов'язані здебільшого із сезонністю, кажуть лікарі.

Про ситуацію із гепатитом A на Дніпропетровщині - розкаже Олена Мендалюк.

32 пацієнти з діагнозом гепатит А зареєстровано на тепер в Дніпропетровській області. І це дані за увесь 2023 рік - наголошують інфекціоністи. За останній тиждень в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання на гепатит А.

Денис Кісельов, завідувач відділу епіднагляду Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

У Дніпропетровській області випадки вірусного гепатиту А, які пов'язані з випадками зареєстрованими у Вінницькій області, не виявлено. Станом на сьогодні збудник вірусного гепатиту А у зразках питної води не виявлено.

Гепатит А - гостре запалення печінки, і воно не переходить у хронічну форму. Однак вірус здатний швидко поширюватись, а значить це може спричинити епідемію - пояснюють інфекціоністи. Хвороба має великий інкубаційний період - до п'ятдесяти днів, і в цей час носії вірусу небезпечні для оточення.

Валентина Ткаченко, позаштатна експертка з інфекційних захворювань Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА:

Саме в цей період вони виділяють вірус, і водночас не мають симптоматики: поява жовтяниці. Коли температура піднімається, знижений апетит, коли вже з'являється симптоматика, то зараженість хворого знижується. Тільки тоді хворі звертаються до лікарів або лікується самостійно.

Уникнути інфікування доволі просто, кажуть фахівці. Варто дотримуватися двох основних правил - це особиста гігієна та відмова від вживання "сирої води".

Денис Кісельов, завідувач відділу епіднагляду Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Зокрема, це ретельна гігієна рук. Це миття рук з милом, теплою водою щонайменше 20 секунд. Незважаючи на те, що вірус дуже стійкий у навколишньому середовищі, але він після кип'ятіння впродовж 5 хвилин гине.

Серед профілактичних заходів - також щеплення. В Україні використовують дві вакцини. Вони є в достатній кількості й доступні за ціною. Після спалаху гепатиту А на Вінниччину було доставлено понад дві тисячі доз вакцини. Вже щеплено майже 600 осіб. Це передусім медики та ті, хто контактував із хворими