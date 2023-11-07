За півдня роботи лікарі виявили чимало пацієнтів, яким потрібно здати аналізи та приїхати на огляди у клінічному онкоцентрі Чернівців.

Рівень захворюваності на рак у світі зростає. Тривожні результати дослідження ще на початку року оприлюднила спільна американсько-японська команда вчених.

Одним із найефективніших методів запобігання важким стадіям хвороби вважається рання діагностика.

Безоплатний онкоскринінг Безоплатний онкоскринінг для жителів віддалених районів Буковини проводять мобільні онкологічні бригади. проводять мобільні онкологічні бригади. На одному з таких виїздів побувала наша знімальна група.

Більш як дві години та понад 100 кілометрів - і ось вони, гірські краєвиди Вижницького району на Буковині. Щоправда, лікарям ніколи милуватися природою - мобільна бригада планує обстежити якнайбільше мешканців. Пані Ольга хворіла на онко, тож прийшла перевіритися.

Ольга Логош, жителька села Яблуниця:

Вже 8 років як мені робили операцію. У мене була перша стадія раку лівої груді. А тут я хотіла, бо зараз два роки в січні, як я не йшла обслідуватись, і подумала прийти. Тепер не робить апарат, щоб піти й зробити знімки в онко.

У пана Володимира - жодних скарг. Але дослухався поради сімейного лікаря і вирішив обстежитися.

Володимир Синиця, житель села Яблуниця:

Подзвонив сімейний доктор, сказав, що завтра буде така перевізна лабораторія. У Чернівці - далеко, а ми - інваліди, сидимо дома.

За півдня роботи лікарі виявили чимало пацієнтів, яким потрібно здати аналізи та приїхати на огляди у клінічному онкоцентрі Чернівців.

Валентин Гуралюк, лікар ультразвукової діагностики Буковинського клінічного онкологічного центру:

Виявлено досить багато новоутворень доброякісних, на перший погляд. Кісти печінки, кісти нирок, поліп жовчного міхура, але новоутворення потребують нагляду, оскільки являються передраковими станами.

Саме такою є місія мобільних бригад - на ранніх стадіях виявити небезпеку.

Ігор Малишевський, директор Буковинського клінічного онкологічного центру:

Населення не має такого доступу до медицини, як би хотілося. Тому ми організовуємо з фахівцями нашого закладу виїзні бригади, де є онколог, онкомамолог, онкоуролог, онкогінеколог, і консультуємо населення.

Лікарі водночас нагадують про здоровий спосіб життя: повноцінне харчування, відсутність шкідливих звичок, спорт, адекватний режим праці позитивно впливають на організм. Це те, що лікарі називають первинною профілактикою онкозахворювань.

Ірина Гонца, медична директорка Буковинського клінічного онкологічного центру:

Що належать до вторинної профілактики: скрінінгові обстеження і раннє виявлення пухлинних захворювань, онкологічних захворювань і доброякісних захворювань.

Медики очікують збільшення онкодіагнозів в Україні. Пояснюють: через війну стало важче отримати своєчасне діагностування хвороби.

Лише у Буковинському клінічному онкоцентрі за півтора року пацієнтів побільшало на 40%.