СБУ має перевірити заяву філологині та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон щодо російськомовних бійців ЗСУ. З таким закликом до відомства звернувся заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв.

"Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою.

Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну.

На моє переконання ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями.

Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон.

А під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України", - написав нардеп.

Як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Чернєв закликав Службу безпеки України перевірити слова висловлювань Ірини Фаріон впродовж воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу.

Нагадаємо, мова йде про слова Ірини Фаріон в інтерв'ю Яніні Соколовій від 4 листопада. Скандальна націоналістка заявила, що в Україні "немає російськомовного населення, є українці і є кацапи".

Журналістка сказала, що частина бійців "Азову" та 3-ї штурмової бригади спілкуються російською мовою. Фаріон заявила, що "категорично не приймає" і "не може назвати українцями" російськомовних військовослужбовців.

Екскомандир "Азову" Максим Жорін також попросив правоохоронців перевірити висловлювання Фаріон на предмет "фсбшних методичок".