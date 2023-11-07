Вісім видів лікувальних трав'яних чаїв та загоювальні мазі за стародавніми українським рецептом. Такі ліки виготовляють для бійців на фронт студенти-медики у Луцьку. Як це відбувається - бачила Сніжана Сидорук.

Хлопці, коли приїжджають, вони знають, що це ми робили, і знають, що вони потрібні комусь, і ніхто не забувається про них.

Тато Вероніки вже рік як боронить нашу країну в лавах ЗСУ.

Вероніка, студентка:

Його вдома не було вже 10 місяців, дзвонить рідко, як зможе. Ми не можемо замучитися. Ми повинні допомагати їм. Вони вже замучилися, а ми робимо, що можемо. Потрібно постійно збирати кошти й все робити що в наших силах.

Поки батько на сході б'є окупантів, дівчина, яка навчається на фармацевта, разом з одногрупниками виготовляє на фронт лікувальні мазі.

Тетяна, студентка:

Ми збираємо різні трави, які мають ранозагоювальні властивості, робимо олійну витяжку з трав. Потім додаємо бджолиний віск, смалець, а також різні рослинні олії. Наносяться вони на рани, і вони дуже швидко затягуються.

Ранозагоювальні мазі для бійців роблять за стародавнім українським рецептом, яким користувалися ще наші пращури на Поліссі. Його віднайшла викладачка коледжу. Каже, щоб мазь набула потрібної консистенції, додають віск, як робили в давнину ще козаки.

Лариса Радько, викладачка коледжу:

Рецептура складається з того, що трави беруться свіжі, заливаються олією і настоюються протягом трьох тижнів - 21 день. Після того відціджується, фільтрується. Далі розплавляється віск, добавляється смалець по рецептурі. Компонується з різних видів трав. От в цьому випадку - звіробій, і череда, і сухоцвіт, і календула.

Віск студентам привозять місцеві пасічники, смалець та олію - небайдужі волиняни. Трави студенти та викладачі заготовляють самі. За час повномасштабного вторгнення тут зробили вже більше тонни ранозагоювальної мазі.

Я розумію, що це на допомогу нашим хлопцям, і від цього ще більше хочеться робити, допомагати.

Студенти Луцького медичного коледжу виготовляють для військових і трав'яні чаї.

Дівчата розповідають: збирають трави на літніх канікулах, далі сушать, а восени їх ріжуть та фасують у пакетики.

Ірина, студентка коледжу:

Насправді це досить цікаво, тому що тут є різні рослини. Дуже приємний аромат стоїть в аудиторії. Це досить важлива робота, тому що ми знаємо для кого ми це робимо. Дуже приємно, коли приходять відгуки, коли хлопці дякують.

Майбутні фармацевтки переконані, що їхні натуральні напої є цілющими. Їх роблять кілька видів.

Лариса Радько, викладачка коледжу:

Загальнозміцнюючі, вітамінні. Потім в такий осінній період дуже велика потреба в протизастудних, відхаркувальних. Але ж фронт - це такі обставини, що там загостюються всі хвороби, і тому почали просити й жовчогінні, і шлункові, і ниркові, і які знижують тиск та нормалізують цукор. Тобто, десь приблизно до восьми видів чаїв ми відправляємо.

Перші пакетики трав'яного чаю у цьому коледжі зробили для захисників ще у 2014 році, коли почалася російсько-українська війна. За цей час у навчальному закладі виготовили тонни цілющих напоїв. А колишні студенти розширюють "мережу" із виготовлення таких ліків для бійців.

Лариса Радько, викладачка коледжу:

Ті студенти, з яким ми починали 10 років тому, вони самі починають волонтерити. Дзвонять до мене, звертаються, пригадуємо рецепти, консультуємося, і вони починають виробляти й на Львівщині, і Тернопільщині, і Рівненщині. Тобто дівчата включені в цей процес і далі продовжують. Вже працюють в аптеках, але так само виготовляють чаї, виготовляють мазі й відправляють на фронт, і кажуть, якби ви знали, яка дяка від хлопців.

На передову мазі та чаї передають через волонтерів. Іноді військові самі приходять до медколеджу за такими ліками.