Впродовж минулої доби російські війська наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках. Сили оборони "виснажують ворога" вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомив Генштабу ЗСУ в ранковому зведенні 7 листопада.

6 листопада відбулось 78 бойових залучень. Ворог завдав загалом 16 авіаційних ударів та 54 атаки МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Під артилерійський обстріл потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.



Оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", вісь Куп’янська: ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка (Харківська область), Стельмахівка (Луганська область), де українські захисники відбили близько 20 раз атак противника.

Лиманська вісь: окупанти не проводили жодних наступальних (штурмових) операцій.

Бахмутська вісь: українські воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромове (Донецька область). Також ворог зробив невдалі спроби повернути втрачену землю в районі Андріївки.

Сили оборони України, у свою чергу, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута (Донецька область), завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюють свої нові позиції.

Оперативно-стратегічне угруповання Таврія, вісь Авдіївка: ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають ворогу великих втрат.

Наступальні дії противника були безуспішними у околицях населених пунктів Степове, Авдіївка та Тоненьке (Донецька область), де Сили оборони України відбили понад 20 разів атак.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник провів невдалі штурмові дії біля Старомайорського (Донецька область), Червоне, Роботине та на північний захід від Вербове (Запорізька область). Українські захисники відбили понад 10 разів атак у цій області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.

Одеса оперативно-стратегічне угруповання, вісь Херсон: українські воїни ведуть контрбатарейний вогонь та завдають ударів в тилу ворога.

Впродовж доби 6 листопада Повітряні сили України завдали 6 авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки та один авіаудар по зенітно-ракетній системі противника.

Українські ракетні війська вразили три артилерійські системи, командний пункт, зосередження військ, озброєння та військової техніки, систему протиповітряної оборони та "важливу ціль" російських окупантів.