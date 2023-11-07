Службовий пес Норд буковинського спецпідрозділу поліції виборов звання кращого в Україні в номінації "Собака спеціального призначення". Бельгійський вівчар малінуа в поліції вже 5 років. На його рахунку десятки затриманих злочинців, зокрема й озброєних. Ольга Лучек продовжить тему.

Кілька секунд і злочинець затриманий, просто у своєму авто. Знайомтеся, Норд - найкращий пес спеціального призначення, вирватися від якої не сила нікому.

Він спеціалізується з пошуку, з виявлення, з затримання людей, які чинили кримінальні злочини по специфіці нашої роботи.

Бельгійська вівчарка - вишколена. Навчена як психологічно, так і фізично. Не боїться висоти, темряви, закритого приміщення чи різкого звуку. Тренує та навчає її провідник-кордівець спільно з дресирувальником.

Здобична собака, вона - хижак, відповідно до цієї якості ми можемо розвивати ті, які потрібно для нашого силового завдання, для пошуку там людей, наркотичних засобів, зброї, вибухівки.

У цьому тандемі вони вже 5 років. За плечима - десятки успішних спецоперацій.

Ми працюємо задля безпеки суспільства, заради безпеки наших дітей, сімей, дружин, і нам в цьому дуже допомагають наші чотирилапі друзі. У нас партнерські засади, я йому роблю комфортне життя, а він виконує те, що має виконувати.

А це ось так хвацько повалив на землю зловмисника менший брат Норда - Одін. Йому лише 2, але не менш спритний за свого брата.

Основа, що ми вкладаємо в псів - це соціалізація. Пес має всюди гуляти. Вони з нами їдять, сплять, їздять в машині, працюють на кожних наших тренувальних задачах, щоб пес привикав до групи, група привикала до пса, щоб він був як повний боєць.

Родинні зв'язки цим бельгійським вівчаркам лише допомагають.

Вони між собою рідня, і тому можуть працювати спокійно в парі, було докладено багато зусиль, щоб вони спільно працювали на одного фігуранта, не боялися.

І хоч Норда вже всі знають як найкращого собаку спеціального призначення в Україні, Одін не відстає, і має чималий список успішних спецоперацій. Йому навіть вдалося впіймати стрілка, пошуки якого тривали кілька днів.

Забігавши з провулка, побачили стрілка, який вже був поранений, я відпустив пса з поводка, пес не роздумуючи, затримав його, дожав до землі.

Попри таку серйозну роботу - ці собаки надзвичайно ніжні, люблять гратися, а ще - компліменти.

Він любить, щоб його хвалили. Кожен виїзд як-не-як для нього стрес, і ми стараємося після кожного виїзду відпрацьовувати з псом іграшки, щоб він трохи розряджав свою нервову систему.

Обидва поліцейські пси потренувалися сьогодні успішно. Тож іграшка - цілком заслужена, а вдома на них чекатимуть і смаколики.