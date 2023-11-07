Сили оборони знищили 890 окупантів, 5 танків і 21 гармату - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 6 листопада, знищили 890 російських загарбників, 5 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин і 21 артилерійську систему. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 306 860 (+890) осіб,
- танків - 5 293 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 9 974 (+16) од,
- артилерійських систем - 7 410 (+21) од,
- РСЗВ / MLRS – 869 (+2) од,
- засоби ППО - 570 (+0) од,
- літаків - 322 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 557 (+3),
- крилаті ракети - 1 556 (+0),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9 767 (+23) од,
- спеціальна техніка - 1 049 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, Армія дронів минулого тижня "мінуснула" 335 позицій ворога та вразила 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків.
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