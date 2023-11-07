Віктор боронив Україну в складі 57-ої бригади ще з дві тисячі чотирнадцятого року.

Квіти як донати. Під Кропивницьким ветеран АТО разом з дружиною вирощує хризантеми, а кошти від продажу віддає українським захисникам. Садити хризантеми чоловік почав, щоб потішити кохану жінку. Згодом, коли квітів стало забагато, подружжя вирішило їх продавати. У квітнику - побували наші кореспонденти.

Ветеран АТО Віктор показує нам вирощені хризантеми: білі, багряні, помаранчеві, рожеві, жовті - один кущ кращий від іншого. Розводить квіти чоловік разом з дружиною у палісаднику та на городі.

Віктор, ветеран АТО:

Якось були на ринку, Настуні сподобались, каже: давай купимо. Один кущик, другий, третій, а він один кращий за другого, прийшлося закупити багато, Настуня почала розсаджувати, а куди їх дівати.

Так живописні кульки хризантем подружжя стало продавати. А з минулого року вторговані гроші витрачають на допомогу ЗСУ.

Віктор, ветеран АТО:

До 15 тисяч по-моєму вторгували в тому році, закупили спанбонди, основи на сітки хлопцям.

Анастасія, дружина Віктора:

Важливо допомагати, тому що ми всі хочемо, щоб була скоріше перемога, хлопці всі не чужі, вони - всі наші, ми таким чином допомагаємо.

Віктор боронив Україну в складі 57-ої бригади ще з дві тисячі чотирнадцятого року. Нині чоловік демобілізувався за станом здоров'я. А минулого року поховали брата його дружини - Олександр загинув під Бахмутом.

Віктор, ветеран АТО:

Саме боязно, думав, що своя смерть, ні, саме боязно, це смерть побратима, який стоїть поряд, з тобою розмовляє і в одну секунду його нема. Так, бо я там був, я розумію, я знаю, теж мерз, теж цього хлібнув.

Цьогоріч подружжя реалізувало більш як три сотні кущів хризантем. Виручені кошти передали місцевій волонтерці.

Тетяна Сила, волонтерка:

Зараз ми допомагаємо його побратимам, його землякам. Машина, яка возе бойові боєприпаси, ламається, ми зараз ремонтуємо, міняємо колеса, все, що потрібно для хлопців закуповуємо на ці кошти від вирощених квітів.

А ще Віктор переконує: хризантеми восени справжня насолода для очей його коханої жінки.