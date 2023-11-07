Зараз хлопці розслаблені - на навколишню канонаду не звертають уваги.

Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському напрямках. Протягом доби там відбулося зо півсотні бойових зіткнень.

Як боронять українські землі наші артилеристи? Роботу 10-ї бригади на Донеччині бачив Руслан Смєщук. Його репортаж далі.

Ніч, передова. Час фронтової логістики.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Вдень простежується велика кількість безпілотників, а саме: дронів-камікадзе. Тому під покровом темряви, щоб ми могли туди й назад повернутися без пригод. На жаль, зараз багато FPV-дронів, і краще для нас буде сховатися, поїхати в темну.

Ми їдемо на передові позиції польової артилерії біля кордону Донецької та Луганської області. Навколишня ніч гримає залізом та смертю.

Ці позиції розташовані в лічених кілометрах від "нуля". Все, щоб бити якомога глибше по російській логістиці та фронту.

Гармата, окремі окопи під снаряди та заряди, невеличкий бліндаж - так виглядає польова позиція артилерії. Маленький світ, в якому ці хлопці живуть більшу частину часу.

Бліндаж міцний - перевірено російською артилерією. Ось що було декілька днів тому.

Зараз хлопці розслаблені - на навколишню канонаду не звертають уваги.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

З пострілів, вибухів починається - пострілами та вибухами закінчується. Це для нас звична справа, мій розрахунок - всі хлопці з перших днів війни. Були в Київській області, були в Донецькій.

Цей розрахунок складається з молодих, міцних хлопців. І всі вони - вже досвідчені ветерани. Тим часом світає, горизонт продовжує гримати

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Працюють кацапи, нехватки БК в них немає. Тобто вони можуть випустити й 40, і 50 пострілів по наших позиціях. Тобто для них це не проблема - вони б'ють, поки не знищать.

Хлопці показують свою гармату. Вона замаскована, а також захищена протидроновими сітками й додатковою бронею.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Зараз йде війна дронів, тому вона більш захищена. Бачите, захищені основні деталі гармати, воно підійматься при стрільбі, а навстоячки опускається.

Хлопці непогано споряджені, у всіх активні навушники. Адже глухота - одна із професійних хвороб.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Коли я перший раз стріляв у 2019 році із гармати, тоді не були поширені активні навушники, і після пострілу десь 2 дні боліла голова. Але зараз технології йдуть в перед, війна сучасна, і вони досить допомагають. А так від частих пострілів слух сідає.

Але в якийсь момент тиша та розслабленість закінчується.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Раптово позиція приходить в рух, надійшли координати цілі. Зараз гармаші будуть підтримувати піхоту.

Гармату заряджають та наводять.

Гармаші стріляють короткими серіями - так їх важче помітити. І кожен постріл - це не просто работа. Це - особисте.

"Барсік", братішка за тебе.

Ми працювали по мінометному розрахунку. 120 міномета. Це основні наші цілі. Саме міномети, СПГ, відкрито розташовані групи піхоти. Ось по чому ми працюємо. Є танки, БМП, але це більш рідкі цілі.

Потім гармату маскують, а всі переміщуються ближче до укриттів. І чекають. Це такий фронтовий гарматний цикл. Раніше хлопці рахували, скільки вони роблять пострілів і скільки цілей знищують. Але після декількох тисяч - перестали. Адже такі цикли повторюються постійно - на цьому тримається оборона.