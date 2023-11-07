ЗСУ виснажують ворога вздовж лінії фронту: як боронять землю артилеристи [ Редагувати ]
Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському напрямках. Протягом доби там відбулося зо півсотні бойових зіткнень.
Як боронять українські землі наші артилеристи? Роботу 10-ї бригади на Донеччині бачив Руслан Смєщук. Його репортаж далі.
Ніч, передова. Час фронтової логістики.
Богдан, військовослужбовець ЗСУ:
Вдень простежується велика кількість безпілотників, а саме: дронів-камікадзе. Тому під покровом темряви, щоб ми могли туди й назад повернутися без пригод. На жаль, зараз багато FPV-дронів, і краще для нас буде сховатися, поїхати в темну.
Ми їдемо на передові позиції польової артилерії біля кордону Донецької та Луганської області. Навколишня ніч гримає залізом та смертю.
Ці позиції розташовані в лічених кілометрах від "нуля". Все, щоб бити якомога глибше по російській логістиці та фронту.
Гармата, окремі окопи під снаряди та заряди, невеличкий бліндаж - так виглядає польова позиція артилерії. Маленький світ, в якому ці хлопці живуть більшу частину часу.
Бліндаж міцний - перевірено російською артилерією. Ось що було декілька днів тому.
Зараз хлопці розслаблені - на навколишню канонаду не звертають уваги.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
З пострілів, вибухів починається - пострілами та вибухами закінчується. Це для нас звична справа, мій розрахунок - всі хлопці з перших днів війни. Були в Київській області, були в Донецькій.
Цей розрахунок складається з молодих, міцних хлопців. І всі вони - вже досвідчені ветерани. Тим часом світає, горизонт продовжує гримати
Богдан, військовослужбовець ЗСУ:
Працюють кацапи, нехватки БК в них немає. Тобто вони можуть випустити й 40, і 50 пострілів по наших позиціях. Тобто для них це не проблема - вони б'ють, поки не знищать.
Хлопці показують свою гармату. Вона замаскована, а також захищена протидроновими сітками й додатковою бронею.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Зараз йде війна дронів, тому вона більш захищена. Бачите, захищені основні деталі гармати, воно підійматься при стрільбі, а навстоячки опускається.
Хлопці непогано споряджені, у всіх активні навушники. Адже глухота - одна із професійних хвороб.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Коли я перший раз стріляв у 2019 році із гармати, тоді не були поширені активні навушники, і після пострілу десь 2 дні боліла голова. Але зараз технології йдуть в перед, війна сучасна, і вони досить допомагають. А так від частих пострілів слух сідає.
Але в якийсь момент тиша та розслабленість закінчується.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Раптово позиція приходить в рух, надійшли координати цілі. Зараз гармаші будуть підтримувати піхоту.
Гармату заряджають та наводять.
Гармаші стріляють короткими серіями - так їх важче помітити. І кожен постріл - це не просто работа. Це - особисте.
"Барсік", братішка за тебе.
Ми працювали по мінометному розрахунку. 120 міномета. Це основні наші цілі. Саме міномети, СПГ, відкрито розташовані групи піхоти. Ось по чому ми працюємо. Є танки, БМП, але це більш рідкі цілі.
Потім гармату маскують, а всі переміщуються ближче до укриттів. І чекають. Це такий фронтовий гарматний цикл. Раніше хлопці рахували, скільки вони роблять пострілів і скільки цілей знищують. Але після декількох тисяч - перестали. Адже такі цикли повторюються постійно - на цьому тримається оборона.
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