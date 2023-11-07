Росіяни розпочали будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через Маріуполь та Бердянськ до окупованого Криму. Залізниця потрібна для військових цілей та викрадення зерна та інших ресурсів з окупованих територій.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Щоправда, зауважує, що все лише в стадії підготовки, і навіть, якщо почнуть будівництво, то наступного року.

"Вони дійсно бажають побудувати, обєднати в єдине кільце фактично все узбережжя Азовського моря. Ця гілка починається в Ростові-на-Дону, потім через Маріуполь і Бердянськ потім через Мелітопольский район замикається безпосередньо в Криму.

У такий спосіб, з врахуванням Кримського мосту вони фактично роблять коло навколо Азовського моря. Але на сьогоднішній день про це взагалі рано казати, тому що тривають лише підготовчі роботи. Вони готують земельні ділянки, вони готують плани для того, щоб почати будівництво. Можливо, роботи почнуться наступного року. Про це казати ще зарано.

Інша справа, що вони дійсно будують гілку іншу, хоча не можна сказати, що вони її дійсно будують, бо вони просто поновлюють колись існуючу гілку, яка єднала Маріуполь з територією рф.

І це трохи північніше від Маріуполя, в районі селища Гранітного вони закінчують вже будівництво мосту залізничного через річку Кальміус. І там через один з кар'єрів намагаються врізатись в гілку Маріуполь-Волноваха.

Там дійсно загрозлива ситуація для нас, тому що цілком можливо, що наприкінці листопада ми побачимо вже перші тепловози, які зможуть проїхати з Ростова до Волновахи , а потім і до Маріуполя", - розповів Андрющенко.