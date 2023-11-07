Командира 128 бригади Дмитра Лисюка відсторонили на час слідства. Про це повідомив Володимир Зеленський. Уся ситуація розбирається похвилинно, зазначив президент. Ніхто не уникне відповідальності - тих, хто порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога, буде покарано.

На Закарпатті, звідки родом загиблі бійці, оголошена триденна жалоба. В області приспустили прапори, а в церквах різних конфесій правлять поминальні богослужіння. Мар'яна Мартин продовжить.

Приспущені прапори, а в церквах різних конфесій правлять поминальні богослужіння. На Закарпатті - триденна жалоба.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Наразі відомо про дев'ятнадцятьох загиблих.

Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОВА:

Дійсно, велика трагедія, те, що було вбито таку кількість військовослужбовців нашої закарпатської бригади, і звичайно, що вона торкається кожного закарпатця. Чекаємо інформації від 128 бригади й від обласного центру комплектування про те, скільки наразі є загиблих закарпатців з тих 19 осіб. Після того, як ця інформація буде відома, буде прийнято рішення депутатами облради виділити матеріальну допомогу.

Трагедія вразила до глибини душі, чи не кожного жителя Ужгорода.

Леся - жителька Ужгорода:

З великим жалем і сумом ми сприйняли цю звістку. Дуже шкода. Словами виявити цей біль, цю жалобу просто неможливо.

Олена - жителька Ужгорода:

Дуже тяжко про це говорити, стільки молодих хлопців загинуло, дуже шкода.

Щоб вшанувати пам'ять загиблих, люди організували поминальний вечір. До середмістя Ужгорода принесли квіти та лампадки.

Полеглих героїв вшанували також хвилиною мовчання. А зі свічок символічно виклали номер бригади - 128.

Юлія Дуб - волонтерка:

І знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи, і це дуже важливо знати, що ми, на жаль, через трагедію, через горе, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі.

Пані Марія зі сльозами на очах палить лампадку. Вона як ніхто знає, що таке війна. 9 лютого на фронті загинув її син.

Марія, жителька Ужгорода:

Мій син там тоже загинув із тої бригади. Я не могла не прийти. Дуже шкода тих хлопців.

Рустем Умєров:

Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог - підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів.

У Міністерстві оборони заявили про початок розслідування обставин загибелі бійців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. І люди дуже сподіваються, що в ситуації розберуться, а винні будуть покарані. За полеглих бійців учасники жалобного зібрання спільно молилися в Ужгороді, а ще просили якнайшвидшої перемоги Україні.