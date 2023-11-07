Зараз на вихованні у цьому дитячому будинку сімейного типу шестеро дітей притулку та троє онуків Ірини та Євгена.

Життя наново із дев'ятьма дітьми розпочала родина Андронових у Черкасах. Ірина та Євген - батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. До початку повномасштабного вторгнення жили у Марганці, та, коли поряд почались активні бойові дії, виїхали з міста.

Як облаштувалися на новому місці - далі.

У вітальні дитячі плакати, кульки та букети. У Ірини днями був день народження.

Цей дім схожий на рукавичку з казки. На невеликій площі мешкає девятеро дітлахів та двоє дорослих.

На кухні вже зранку гамірно.

Каріна пече шарлотку. На кухні почувається впевнено, і готує із задоволенням.

Каріна, вихованка дитячого будинку сімейного типу:

Каша, супи, піцу, майже все.

У кімнаті Валерії на стінах - медалі та грамоти. Після переїзду до Черкас дівчина захопилася айкідо. Рідні радіють кожному її успіху.

Валерія, вихованка дитячого будинку сімейного типу:

Дружимо, іноді бувають суперечки, але все одно миримось. Є з ким пограти вдома, коли дощ і скучно.

Про названих і рідних синів та доньок Ірина може говорити годинами. 15 років тому у сім'ю прийняли перших дітей - про це просила молодша донька. Нині вже 11 дорослих вихованців живуть окремо і з кожним досі підтримують стосунки.

Ірина Андронова, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу:

Час летить швидко, 2-3 роки, і вони самостійні вже. Щоб вони були готові до життя, ми всі разом вдома готуємо, святкуємо разом, прибираємо разом.

Зараз на вихованні у цьому дитячому будинку сімейного типу шестеро дітей притулку та троє онуків Ірини та Євгена.

Євген Андронов, батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу:

Вся цінність вона в родині, коли є батько, мати. Вони не рідні, так, але вони зробили себе рідними, це мені дуже подобається.

До повномасштабного вторгнення родина мешкала у Марганці, та коли бойові дії наблизилися, вирішили виїздити до Черкас. І хоч у місті сім'я вже понад рік, діти й досі звикають.

Ірина Андронова, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу:

Їм складно, це ж як квіти - вирвав, пересадив туди, вони поки адаптуються, складно на психологічному, фізичному рівні.

У Черкасах родина Андронових планує залишитися і після Перемоги України. Нині орендують невеликий будинок та сподіваються, що з часом зможуть переїхати у більший.