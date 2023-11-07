Життя наново розпочала родина з 9 дітьми: історія переселенців з Марганця [ Редагувати ]
Життя наново із дев'ятьма дітьми розпочала родина Андронових у Черкасах. Ірина та Євген - батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. До початку повномасштабного вторгнення жили у Марганці, та, коли поряд почались активні бойові дії, виїхали з міста.
Як облаштувалися на новому місці - далі.
У вітальні дитячі плакати, кульки та букети. У Ірини днями був день народження.
Цей дім схожий на рукавичку з казки. На невеликій площі мешкає девятеро дітлахів та двоє дорослих.
На кухні вже зранку гамірно.
Каріна пече шарлотку. На кухні почувається впевнено, і готує із задоволенням.
Каріна, вихованка дитячого будинку сімейного типу:
Каша, супи, піцу, майже все.
У кімнаті Валерії на стінах - медалі та грамоти. Після переїзду до Черкас дівчина захопилася айкідо. Рідні радіють кожному її успіху.
Валерія, вихованка дитячого будинку сімейного типу:
Дружимо, іноді бувають суперечки, але все одно миримось. Є з ким пограти вдома, коли дощ і скучно.
Про названих і рідних синів та доньок Ірина може говорити годинами. 15 років тому у сім'ю прийняли перших дітей - про це просила молодша донька. Нині вже 11 дорослих вихованців живуть окремо і з кожним досі підтримують стосунки.
Ірина Андронова, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу:
Час летить швидко, 2-3 роки, і вони самостійні вже. Щоб вони були готові до життя, ми всі разом вдома готуємо, святкуємо разом, прибираємо разом.
Зараз на вихованні у цьому дитячому будинку сімейного типу шестеро дітей притулку та троє онуків Ірини та Євгена.
Євген Андронов, батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу:
Вся цінність вона в родині, коли є батько, мати. Вони не рідні, так, але вони зробили себе рідними, це мені дуже подобається.
До повномасштабного вторгнення родина мешкала у Марганці, та коли бойові дії наблизилися, вирішили виїздити до Черкас. І хоч у місті сім'я вже понад рік, діти й досі звикають.
Ірина Андронова, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу:
Їм складно, це ж як квіти - вирвав, пересадив туди, вони поки адаптуються, складно на психологічному, фізичному рівні.
У Черкасах родина Андронових планує залишитися і після Перемоги України. Нині орендують невеликий будинок та сподіваються, що з часом зможуть переїхати у більший.
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